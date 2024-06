Maior e com mais atrações exclusivas para os fãs, NBA House é inaugurada para os jogos finais da temporada

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 05/06/2024 - 13:15 Para compartilhar:

A bola vai subir para a 6ª edição de 2024 da NBA House. Começa na quinta-feira, 6, a maior edição do evento que reunirá milhares de fãs no Parque Estadual Villa-Lobos, em São Paulo, para acompanhar as finais da liga entre Boston Celtics e Dallas Mavericks.

Com 5.000 metros quadrados de experiências interativas de basquete, os visitantes terão momentos de imersão com apresentações musicais ao vivo, competições de basquete e jogos com a chance de ganhar prêmios oficiais da NBA, encontros com celebridades e convidados especiais. A expectativa é de até 45 mil pessoas celebrando o evento.

Novidades e convidados especiais

Uma das novidades desta edição é área ao ar livre com meia quadra, praça de alimentação e telas de LED exibindo as partidas das finais. Outro ponto alto será o NBA House Talks, que reunirá personalidades de setores como esporte, cultura, moda, entretenimento e desenvolvimento social para rodas de conversa com o público, aos sábados e domingos, durante os Fan Days.

O Larry O’Brien, troféu da NBA, também estará na casa. Com 66 centímetros, aproximadamente 13kg e banhado a ouro, a taça é uma atração por onde passa. Outro destaque também é a presença dos mascotes Burnie, do Miami Heat, e Pierre The Pelican, mascote do New Orleans Pelicans, que agitarão o público.

As equipes de dança Wizards Dancers, do Washington Wizards, e Warriors Dance Team, do Golden State Warriors mostrarão suas coreografias e rotinas para a plateia. As acrobacias da Anti-Gravity – equipe de enterradas do Houston Rockets e Power Pack, equipe de enterradas do Indiana Pacers exibirão seus números na NBA House também.

“A NBA House é um lugar para toda família com diversas atrações e experiências. Faremos nossa maior edição este ano com experiências inéditas, um espaço maior e mais aconchegante para todos acompanharem as finais com conforte e tranquilidade. Ofereceremos momentos inesquecíveis para todos”, disse Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil, em tom de muito orgulho em entrevista para a IstoÉ.

Outras ativações

Os fãs também poderão comprar os últimos lançamentos da NBA em uma loja pop-up oficial, a NBA Store, além de participar de ações com as principais marcas patrocinadoras.

A Sadia preparou o “Desafio dos 40 mil pontos”, que vai reunir centenas de fãs da liga para alcançar esse marco e homenagear os ídolos do esporte, como Oscar Schimidt, que dará o primeiro arremesso da ação.

“No ano em que Sadia completa 80 anos de trajetória, não poderia ser diferente. A ação dos é uma homenagem, uma celebração da marca com o público do basquete”, disse Luciana Bülau, gerente executiva de marketing.

“O objetivo é justamente mostrar o quão grandioso é este marco para os jogadores de basquete, convidando os fãs para prestarem esta homenagem. Estamos animados para interagir com o público e alcançar esse marco histórico”, completou Luciana.

Já a Hellmann’s preparou desafios com brindes exclusivos. No estande da marca, os participantes concorrerão aos presentes em uma dinâmica em que deverão usar a bola de basquete para fazer passes seguindo corretamente uma sequência de luzes que será acionada no início da jogada. Poderão participar, ao mesmo tempo, seis pessoas e o grupo terá 20 segundos para acertar a sequência.

O público também poderá se deliciar gratuitamente com uma variedade de molhos e novos sabores, como o churrasco, alho e verde. De acordo com o gerente de marketing de Hellmann’s no Brasil, Guilherme Moares, a marca fez um estudo e descobriu que os fãs sempre estão com um petisco por perto enquanto assiste alguma partida e por isso é muito significativo a renovação da parceria com a NBA House.

Serviço

Data: 6 a 23 de junho

Local: Avenida Queiroz Filho, 1365, portão 01

Como comprar ingressos: Os ingressos estão à venda no site www.nbahouse.com.br, com opções para Game Night (arquibancada, lounge e pista) e Fan Day.

Vai de transporte público? Se você vai de metrô/trem, é só acessar a Linha 4 (Amarela), descer na estação Pinheiros e fazer a baldeação para a Linha 9 – Esmeralda da CPTM. Desça na estação Villa Lobos-Jaguaré da Linha 9 – Esmeralda (Osasco-Grajaú) da CPTM, e você estará cerca de 5 minutos andando do local. Lembrando que o horário de funcionamento do metrô (Linha 4 – Amarela) e trem (Linha 9- Esmeralda), é até à meia-noite, todos os dias.

Vai de carro de aplicativo / táxi? A entrada mais próxima da NBA House é pelo Portão 1/ Bolsão de Estacionamento A do Parque Cândido Portinari. O acesso é permitido a pedestres e veículos. Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.365 – Portão 1 do Parque Cândido Portinari. O acesso é permitido a pedestres e veículos. Para carros de aplicativo e táxis, o estacionamento tem tolerância de 15 minutos sem cobrança. Ao solicitar táxi ou carro por aplicativo, sempre informar para entrar no Portão 1 do Parque Cândido Portinari.

Vai de carro particular? A entrada mais próxima da NBA House é pelo Portão 1/ Bolsão de Estacionamento A do Parque Cândido Portinari. O local possui estacionamento, porém o estacionamento do Parque Villa-Lobos é cobrado.

Os apoiadores são: Budweiser, Sadia, Popeyes, Ruffles, Gatorade, Hellmann’s, Sustagen Kids e XP, que farão ativações personalizadas para os visitantes que concorrerão a brindes em cada stand. A ESPN é a parceira de mídia oficial do evento.