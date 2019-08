Maior driblador da Libertadores, Everton se destaca no Grêmio e pode ir à Itália

Artilheiro da Copa América e xodó da seleção brasileira, o atacante Everton voltou a ser decisivo pelo Grêmio e mostrou porque é uma das principais revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. Autor de um gol e da jogada que resultou no segundo, fazendo fila na defesa do Palmeiras, o jogador fez mais do que se esperava dele: dribles e arrancadas que se transformaram em situações de perigo para o adversário. Ele foi o principal responsável pela eliminação do Palmeiras em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo, revertendo a derrota sofrida no Rio Grande do Sul (1 a 0) e garantindo o triunfo por 2 a 1, de virada.

Com atuação memorável, o atacante de 23 anos está entre os três maiores goleadores do Grêmio na história da competição continental. Nos profissionais desde 2014, Everton marcou pela 10.ª vez em 33 jogos pelo clube na disputa, empatando no ranking com Rodrigo Mendes. Agora, pode ultrapassar o seu companheiro Luan (12 gols) e mira o recorde que pertence a Jardel. O campeão continental com o Grêmio em 1995 balançou as redes 16 vezes em 20 atuações.

Sua trajetória individual também move a própria história do Grêmio, que se tornou o maior semifinalista da Libertadores entre os brasileiros, ao lado do São Paulo. O time ganhou do Palmeiras pela primeira vez na história dentro do Pacaembu e virou, também de forma inédita, uma derrota em mata-mata sofrida dentro de casa.

Nesta edição da Libertadores, o camisa 11 reafirma a sua característica principal: o drible. É o jogador que mais dribles certos no torneio sul-americano deste ano nas disputas individuais com os zagueiros. Após a partida contra o Palmeiras, são 51 dribles certos de Everton deste ano em 10 partidas. O segundo colocado é Cazares, do Atlético-MG, já eliminado na competição, com 29 fintas.

O assédio dos clubes europeus seguramente vai aumentar com a classificação à semifinal – o Grêmio aguarda o vencedor da decisão entre Internacional e Flamengo. Everton tem contrato até dezembro de 2022 e multa contratual de 80 milhões de euros (R$ 369 milhões). Os direitos sobre o jogador estão divididos da seguinte forma: Grêmio (50%), Gilmar Veloz, empresário que representa o atleta (30%), Fortaleza (10%) e o empresário Celso Rigo (10%).

O Milan é o principal interessado. A janela de transferência para a Itália, por exemplo, se encerra na próxima segunda-feira. O Arsenal, da Inglaterra, fez uma consulta ao estafe do jogador para saber das condições de negócio e estuda apresentar uma proposta para contratar o atacante na próxima janela – no mercado inglês, a janela foi fechada no último dia 8.

