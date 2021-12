Maior competição em mercado de pagamentos deve estimular redução em taxa de lojistas, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que espera reduções adicionais nas taxas de desconto pagas pelos lojistas (MDR) nos pagamento no débito, à medida que a entrada de novas fintechs no mercado estimula a competição.

Em seminário de tecnologia promovido pelo think tank Carnegie India, Campos Neto afirmou que a MDR das operações de débito já caiu cerca de 30% e está atualmente em cerca de 1,1%, e que a expectativa é de reduções adicionais.

Ele frisou que melhor do que impor algo para o sistema por meio de regulação, é estimular a competição.

(Por Isabel Versiani)

