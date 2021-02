Maior campeão da NFL, Tom Brady faz post romântico com Gisele Bundchen no Valentine’s Day Casados desde 2009, Tom se declarou para modelo brasileira: 'Minha eterna namorada'

Com sete títulos da NFL e maior vencedor da competição da história, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers Tom Brady compartilhou uma mensagem romântica para sua esposa, a modelo brasileira Gisele Bundchen, neste domingo, para celebrar o “Dia dos Namorados” – Valentine’s Day, data comemorada internacionalmente.



– Minha eterna namorada – disse ele, pelo Instagram. Tom está aproveitando o tempo de folga com a família após vencer o Superbowl LV, no último domingo, pelo Tampa Bay. Vale lembrar que a data que celebra os namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil.

A modelo brasileira também compartilhou uma foto carinhosa (veja abaixo) com o companheiro, com quem está casada desde 2009 e tem dois filhos. Eles começaram a namorar em 2006.

