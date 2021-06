Maior campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro desafia momento turbulento

Fora da final do Campeonato Mineiro e derrotado na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B – 3 a 1 para o Confiança -, o Cruzeiro aposta na Copa do Brasil para superar o momento turbulento na temporada. O torneio nacional sempre foi o porto seguro do clube mineiro, maior campeão da competição. Nesta quinta-feira, a equipe mineira recebe a Juazeirense às 16h30 no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase.

Nas fases anteriores, o Cruzeiro, dono de seis títulos, passou por São Raimundo-RR (1 a 1) e o América-RN (1 a 0). A Juazeirense, enquanto isso, eliminou Sport (3 a 2) e Volta Redonda nos pênaltis (4 a 2). O jogo de volta entre mineiros e baianos será na quinta-feira, 9 de junho, às 19 horas, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

No Cruzeiro, o meio-campista Matheus Neris, ex-Figueirense e Palmeiras, deve ser a grande novidade no time titular. Neris deve pegar a vaga de Adriano. Ainda no meio, Guilherme Bissoli, que foi bem na estreia da Série B e até fez gol, pode ganhar a vaga de Matheus Barbosa. Na defesa, Joseph perderá a vaga para Wéverton. Ele e o volante Flávio já atuaram na Copa do Brasil e não podem defender o Cruzeiro.

Na Juazeirense, o técnico Carlos Rabelo fará sua reestreia. Ele é conhecido pela torcida do clube por ter garantido o acesso em 2017 e ter livrado os baianos do rebaixamento em 2019. Para esse duelo, o treinador terá dois problemas. Jamerson e Carlinhos estão machucados e não irão para o jogo.

“É uma recompensa dos trabalhos anteriores que tive aqui. Agradecer a confiança da diretoria que mais uma vez me dá essa oportunidade. Mas, agora vamos trabalhar, temos um confronto difícil pela Copa do Brasil. São dois jogos, não se decide nada no primeiro jogo, mas vamos pra lá conscientes da necessidade de um bom resultado, para definirmos a classificação em casa”, disse o treinador.

AVAÍ X ATHLETICO-PR – Em Florianópolis, em uma partida que coloca frente a frente times das Séries A e B do Brasileiro, Avaí e Athletico-PR se enfrentam na Ressacada, a partir das 19 horas. O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Avaí tem o desfalque do experiente zagueiro Betão, por contusão, mas o técnico Claudinei Oliveira vai promover o retorno dos titulares poupados na derrota para o Coritiba, por 2 a 0, na estreia da Série B.

No Athletico-PR, o técnico António Oliveira tem desfalques importantes, como o lateral-esquerdo Abner, convocado para a seleção pré-olímpica, o meia Terans, lesionado, e o atacante Matheus Babi, que já atuou na Copa do Brasil pelo Botafogo.

Veja também