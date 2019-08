Maior barco-livraria do mundo chega ao Rio em setembro

O navio com a maior livraria do mundo chega ao Rio de Janeiro em setembro. A embarcação nomeada de Logos Hope atracará no Pier Mauá entre 19 do mês que vem e 6 de outubro. O projeto — que pertence a uma associação católica alemã — venderá livros a partir de R$10, além de realizar doações literárias a várias entidades, como escolas e abrigos.

Cinco mil obras compõem o acervo que traz exemplares sobre saúde, idiomas, ciência, esporte, gastronomia, hobbies, religião, desenvolvimento pessoal e literatura infantil. Os visitantes também poderão desfrutar de atividades artísticas, como teatro e concertos.

Navio com maior livraria do mundo chega ao Rio em setembro – Divulgação

Já a tripulação será composta por mais de 400 voluntários de 60 nacionalidades. No site do projeto é possível se candidatar para ser voluntário no navio e fazer doações.

Depois do Rio, a embarcação seguirá para as cidades de Vitória (de 09/10 a 22/10), Salvador (de 24/10 a 12/11), e Belém (de 18/11 a 06/12). Porém, antes de desembarcar na Cidade Maravilhosa, a Logos Hope atraca em Santos (SP), onde fica de 23 de agosto até 17 de setembro.

Serviço

O que? Logos Hope – Navio com maior livraria do mundo.

Quando? De 19 de setembro a 6 de outubro. Horários: terça, quarta e quinta, de 10h às 20h; Sexta e sábado, de 10h às 21h; Domingo, 14h às 20h.

Onde? Pier Mauá -Avenida Rodrigues Alves, 10.

Quanto? R$5 por pessoa (grátis para crianças menores de 12 anos e idosos acima de 64 anos).