Maio de 2024 é o mais quente da história, diz órgão da UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/06/2024 - 14:42 Para compartilhar:

ROMA, 6 JUN (ANSA) – O mês de maio de 2024 foi o mais quente para o período na história da humanidade, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (6) pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, sistema de observação da Terra da União Europeia.

Este é o 12º mês consecutivo cuja temperatura é a mais quente já registrada no mundo desde que existem registros científicos, em meados do século 19.

Segundo o relatório, a temperatura média global dos últimos 12 meses, de junho de 2023 a maio de 2024, foi a mais alta já registrada, 1,63ºC acima da média pré-industrial de 1850-1900, ultrapassando o limite de 1,5º C estabelecido pelo “Acordo de Paris e pela COP26 em Glasgow”.

“O clima continua a nos alarmar. Os últimos 12 meses bateram recordes como nunca antes, principalmente devido às nossas emissões de gases de efeito estufa, e depois a um impulso adicional do El Niño no Pacífico tropical”, comentou Samantha Burgess, diretora do Copernicus.

De acordo com o estudo, a temperatura média global na superfície terrestre em maio foi de 15,91ºC, 0,65ºC acima da média do mesmo mês do período de referência de 30 anos, entre 1991 e 2020, e 0,19ºC acima do recorde anterior em maio de 2020.

Já a temperatura média na Europa em maio passado foi 0,88ºC, a terceira mais quente para o mesmo mês já registrada no continente.

Os dados também mostram que a temperatura da superfície do mar na faixa entre 60º de latitude Norte e 60º de latitude Sul em maio de 2024 foi de 20,93ºC, o valor mais alto já registrado para este mês.

Este é o 14º mês consecutivo em que a temperatura da superfície do mar foi a mais quente já registada em maio.

“Até atingirmos zero emissões globais, o clima continuará a aquecer, continuará a bater recordes e a produzir eventos climáticos ainda mais extremos”, concluiu Burgess. (ANSA).