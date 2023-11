Mainz empata fora de casa com Hoffenheim no Campeonato Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 17:21 Para compartilhar:

O Mainz, 16º colocado do Campeonato Alemão, posição que leva à repescagem contra o rebaixamento, somou mais um ponto ao empatar fora de casa com o Hoffenheim (6º) em 1 a 1 neste domingo (26), no jogo que fechou a 12ª rodada.

Marco Richter abriu o placar para o Mainz no primeiro tempo, mas Robert Skov deixou tudo igual pouco depois do intervalo, antes de Aymen Barkok desperdiçar um pênalti para os visitantes.

O Mainz, que venceu apenas um jogo no campeonato até aqui, soma agora oito pontos e está à frente apenas do Union Berlin (17º, 7 pontos) e do lanterna Colônia (6 pontos).

Em outro jogo deste domingo, Heidenheim (13º) e Bochum (14º) empataram sem gols.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Colônia – Bayern de Munique 0 – 1

– Sábado:

B. Dortmund – B. Mönchengladbach 4 – 2

Wolfsburg – RB Leipzig 2 – 1

Union Berlin – Augsburg 1 – 1

Freiburg – Darmstadt 1 – 1

Werder Bremen – Bayer Leverkusen 0 – 3

Eintracht Frankfurt – Stuttgart 1 – 2

– Domingo:

Heidenheim – Bochum 0 – 0

Hoffenheim – Mainz 1 – 1





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 34 12 11 1 0 37 10 27

2. Bayern de Munique 32 12 10 2 0 43 9 34

3. Stuttgart 27 12 9 0 3 31 15 16

4. Borussia Dortmund 24 12 7 3 2 25 19 6

5. RB Leipzig 23 12 7 2 3 29 12 17

6. Hoffenheim 20 12 6 2 4 24 21 3

7. Eintracht Frankfurt 18 12 4 6 2 18 13 5

8. Wolfsburg 16 12 5 1 6 17 21 -4

9. Freiburg 15 12 4 3 5 15 23 -8

10. Augsburg 14 12 3 5 4 21 24 -3

11. B. Mönchengladbach 13 12 3 4 5 25 27 -2





12. Werder Bremen 11 12 3 2 7 18 25 -7

13. Heidenheim 11 12 3 2 7 17 26 -9

14. Bochum 10 12 1 7 4 11 25 -14

15. Darmstadt 9 12 2 3 7 15 33 -18

16. Mainz 8 12 1 5 6 12 25 -13

17. Union Berlin 7 12 2 1 9 12 27 -15

18. Colônia 6 12 1 3 8 9 24 -15

dwi/gj/iga/dam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias