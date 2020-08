Mailson se recupera de lesão e retorna à titularidade no Sport

Considerado um dos grandes talentos das categorias de base do Sport, o goleiro Mailson teve a missão de assumir a camisa 1 do Leão após aposentadoria do lendário arqueiro Magrão. Importante na campanha do acesso em 2019, o atleta retornou ao gol rubro-negro, reassumindo a titularidade após recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito que o afastou dos gramados no final do ano passado.

Com nove partidas em 2020, Mailson já está há 3 jogos sem sofrer gols e possui um aproveitamento individual de mais de 60% com a camisa do Leão. São 28 vitórias, 25 empates e apenas seis derrotas pelo clube na categoria profissional.

A Série A será um desafio não só para o Sport, mas também para Mailson, que busca sequência na meta rubro negra e, para isso, conta com a confiança do técnico Daniel Paulista, com quem trabalhou nas categorias de base do Leão.

