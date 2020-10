Mailson, do Sport, não acerta ida para o Heerenveen da Holanda Clube holandês tentou contratar brasileiro por empréstimo de uma temporada com opção de compra, mas prazo para pagamento de documentou dificultou o negócio

O goleiro Mailson, do Sport, recebeu uma sondagem do Heerenveen, da Holanda, mas as partes não se acertaram e o camisa um permanece vestindo a camisa do Leão. O LANCE! soube por fontes que o negócio não foi fechado por conta do pagamento de um documento para que o brasileiro atuasse no Velho Continente e do prazo apertado para a janela de transferências na Europa que se encerra nesta segunda-feira.

O Heerenveen segue monitorando a situação de Mailson, pois os valores acordados agradavam todas as partes envolvidas no negócio. Cria da base do Sport e com apenas 24 anos, o atleta teria sua primeira chance no futebol europeu em um acordo que seria por um ano de empréstimo com opção de compra ao final da temporada.

Titular nas últimas temporadas pelo Leão da Ilha do Retiro, Mailson perdeu espaço na equipe titular desde a chegada do técnico Jair Ventura. O brasileiro deve seguir lutando por um lugar dentre os 11 titulares com o objetivo de ganhar minutos e seguir na vitrine para o futebol europeu. É possível que os holandeses façam uma nova investida na próxima janela de transferências.

