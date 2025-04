Maike é eliminado do BBB25 em meio às acusações de assédio

O participante Maike foi eliminado do “BBB 25”, na última quinta-feira, 10, com 49,12% da média dos votos. Ele disputava o Paredão com Renata e Vinícius.

A eliminação do brother aconteceu um dia após o ex-confinado ser advertido mais de dez vezes por um comportamento inadequado com Renata. Na noite anterior, ele cometeu excessos nas interações com a sister, o que gerou repercussão nas redes sociais, além de pedidos de expulsão.

“Os erros não definem vocês, mas têm consequências, seja nas primeiras horas da temporada ou a poucas horas do Paredão. E quando não são os erros que definem uma Eliminação, é o conjunto da obra, dessa que eu acabei de falar para vocês. Se alguém construiu melhor que você, paciência. Quem sai hoje é o Maike”, disse Tadeu em um trecho do texto lido ao vivo.

+ BBB25: Renata já está no paredão; berlinda ficará completa nesta sexta, dia 11

Antes, o apresentador já havia feito um alerta sem rodeios ao nadador. “Maike, você sabe que houve excessos. Na hora, a própria Renata te advertiu, a própria produção também. Hoje mais cedo a Renata foi bem direta na conversa que vocês tiveram. Maike já pediu desculpas várias vezes, e a gente está vendo que vocês se resolveram. Mas estou aqui para fazer o alerta: atenção, atitudes assim podem comprometer a jornada de vocês”, advertiu.

Tadeu também se dirigiu a Vinícius, que teria agarrado João Pedro na resenha. “Ficou claro que era uma brincadeira, mas é sempre bom lembrar sobre o respeito que se deve ter sobre o corpo do outro e o cuidado com esse tipo de brincadeira, que pode terminar mal”, reforçou.