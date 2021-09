Maignan responde insultos racistas em post nas redes sociais

MILÃO, 22 SET (ANSA) – O goleiro Mike Maignan, do Milan, publicou na última terça-feira (21) um longo texto sobre os insultos racistas que recebeu durante a partida contra a Juventus, no Allianz Stadium, em Turim.

Campeão francês pelo Lille na temporada passada, o jogador criticou as pessoas que tratam esses acontecimentos como “incidentes isolados”.

“Alguns torcedores da Juventus me atacaram com gritos e insultos racistas no Allianz Stadium. O que querem que eu diga? Que o racismo é errado e que esses torcedores são estúpidos? Não se trata disso. Eu não sou o primeiro nem o último jogador a quem isso acontecerá. Enquanto esses eventos foram tratados como ‘incidentes isolados’ e nenhuma ação global for tomada, a história está fadada a se repetir indefinidamente. O que fazemos para combater o racismo nos estádios? Acreditamos mesmo que é eficaz? Estou em um clube empenhado na luta contra toda forma de discriminação. Mas precisamos estar mais unidos nesta batalha contra um problema que vai além do futebol”, escreveu o francês.

Em sua publicação, Maignan dedicou uma parte para as autoridades esportivas, questionando se elas já ouviram “insultos e gritos que os descrevem como animais”.

“Nas salas que regem o futebol, quem toma as decisões sabe o que é ouvir insultos e gritos que nos descrevem como animais? Eles sabem o que isso faz às nossas famílias, aos entes queridos que veem e não entendem que ainda pode acontecer em 2021? Não sou uma ‘vítima’ do racismo. Eu sou Mike, estou de pé, negro e orgulhoso. Enquanto pudermos usar nossa voz para mudar as coisas, nós o faremos”, concluiu o goleiro.

A Juve anunciou que abriu uma investigação para tentar identificar os torcedores responsáveis pelos insultos. (ANSA).

