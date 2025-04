Maignan recebe alta após choque de cabeça em jogo do Milan

MILÃO, 12 ABR (ANSA) – O goleiro Mike Maignan, do Milan, recebeu alta do hospital em Údine, na Itália, após ter sido internado em virtude de um violento choque de cabeça com Álex Jiménez, seu companheiro de equipe.

Durante a partida contra a Udinese, vencida pelos rossoneri por 4 0, o atleta francês caiu desacordado no gramado após ter se chocado com o espanhol. O lance assustou os jogadores, que rapidamente pediram intervenção médica.

O atacante Tammy Abraham, do Milan, foi visto ajoelhado e rezando no campo durante o atendimento.

Apesar do susto provocado pelo episódio, Maignan se recuperou bem e passou a noite em observação na unidade devido ao traumatismo craniano sofrido.

O Milan informou que o goleiro permanecerá em repouso até a próxima terça-feira (15), quando passará por novos exames.

