Maidstone, da 6ª divisão, elimina Ipswich na Copa da Inglaterra

AFP - 27/01/2024 - 17:17

O Maidstone United, clube da sexta divisão, deu continuidade ao seu sonho na Copa da Inglaterra, ao derrotar por 2 a 1 neste sábado (27) o Ipswich, candidato à subir à Premier League, pela quarta rodada do torneio.

Este modesto clube que disputa a National League South (6ª divisão) prolongou o seu conto de fadas no estádio do Ipswich, atualmente segundo colocado da Championship (2ª divisão), com uma diferença de cem posições entre as duas equipes na pirâmide do futebol inglês.

Em Portman Road os visitantes saíram na frente com um golaço de Lamar Reynolds no fim do primeiro tempo (43′) antes dos donos da casa empatarem com um gol de Jeremy Sarmiento no início da segunda etapa (56′).

Dez minutos depois, Reynolds deu uma assistência para Sam Corne que concluiu um contra-ataque (66′) marcando o gol da vitória surpreendente.

Corne já havia sido o herói dos “Stones” na rodada anterior ao marcar o gol do triunfo sobre o Stevenage (1-0), equipe da terceira divisão.

Na reta final da partida, o goleiro brasileiro Lucas Covolan teve que salvar os visitantes diversas vezes com grandes defesas (84′ e 90′).

“Minha carreira nos últimos anos não tem sido muito boa… Espero poder ser transferido para um time da Championship”, brincou Lucas Covolan, de 32 anos, ex-esperança do Vasco da Gama e que chegou a jogar na seleção brasileira sub-20.

A modesta equipe comandada pelo ex-zagueiro camaronês George Elokobi sofreu durante todo o jogo (teve apenas 22% de posse de bola) e conseguiu marcar em seus dois únicos chutes.

Em outras partidas, o líder da segunda divisão, o Leicester, derrotou o Birmingham, também da Championship, por 3 a 0.

O Luton, atualmente na zona de rebaixamento da Premier League, venceu por 2 a 1 em sua visita ao Everton, que também luta para permanecer na elite, com um gol nos acréscimos (90’+6).

Em outro duelo entre times da primeira divisão, o último colocado Sheffield United perdeu por 5 a 2 em casa para o Brighton, com um inspirado João Pedro, autor de um hat-trick (29′, 52′ e 67′).

— Jogos da quarta rodada da Copa da Inglaterra:

– Quinta-feira:

(+) Bournemouth – Swansea (2ª) 5 – 0

– Sexta-feira:

Bristol City (2ª) – Nottingham Forest 0 – 0

Sheffield Wednesday (2ª) – Coventry (2ª) 1 – 1





Chelsea – Aston Villa 0 – 0

Tottenham – (+) Manchester City 0 – 1

– Sábado:

Ipswich Town (D2) – (+) Maidstone United (D6) 1-2

(+) Leicester City (D2) – Birmingham City (D2) 3-0

Leeds United (D2) – Plymouth Argyle (D2) 1-1

Everton (D1) – (+) Luton (D1) 1-2

Sheffield United (D1) – (+) Brighton (D1) 2-5

Fulham – Newcastle

– Domingo:

(8h45) West Bromwich (2ª) – Wolverhampton

(11h00) Watford (2ª) – Southampton (2ª)





(11h30) Liverpool – Norwich City (2ª)

(13h30) Newport County (4ª) – Manchester United

– Segunda-feira:

(16h30) Blackburn (2ª) – Wrexham (4ª)

(+) classificados para as oitavas de final.

Obs: Os jogos empatados deverão ter uma nova partida (‘replay’) no estádio da equipe que foi visitante no primeiro jogo.

jta/lve/dam/ol/aam

