Maidê Mahl: amiga pede para não ficarem perguntando sobre atriz e diz que estado é ‘gravíssimo’

Amanda Stefanone, amiga de Maidê Mahl, que desapareceu em São Paulo na semana passada e comoveu a internet, usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 13, para esclarecer o quadro de saúde da atriz e pedir para que internautas parem de perguntar sobre a artista. Maidê está internada no Hospital das Clínicas desde que foi encontrada em um hotel na Vila Mariana.

Nos stories do Instagram, ela criticou pessoas conhecidas ou desconhecidas que pedem atualizações sobre a saúde de Maidê mais por curiosidade do que por preocupação e pediu para que as pessoas parem de procurá-la por esse motivo.

Amanda esclareceu que os amigos da atriz foram “impedidos” de falar sobre o estado de saúde de Maidê, mas confirmou as notícias divulgadas nos últimos dias: “Ela está em estado gravíssimo. Agora ela está estável, essa semana ela se estabilizou dentro de um quadro gravíssimo”.

A amiga de Maidê ainda contou que foi visitar a atriz no hospital. “Eu entendi muitas coisas que eu não estava entendendo. Eu vou pedir, por favor, para que vocês parem de me mandar mensagem”, finalizou.

O desaparecimento de Maidê Mahal ganhou notoriedade na última quinta-feira, 5, depois que amigos e colegas de profissão fizeram um apelo nas redes sociais para que a atriz fosse localizada.

Ela foi encontrada pela polícia na fim da tarde do mesmo dia. O SAMU foi acionado e ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas. A polícia não deu detalhes sobre os ferimentos ou o estado em que ela foi encontrada.