Maicon treina na pré-temporada do Grêmio e descarta realização de cirurgia

O Grêmio teve uma boa notícia no começo da preparação para a temporada 2020. Nesta sexta-feira, o volante Maicon revelou que não precisará por cirurgia no joelho direito, algo que ele havia revelado no fim de 2019. O meio-campista, inclusive, participou sem restrições do treinamento da equipe nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho.

Maicon trabalhou sem restrições e depois concedeu entrevista coletiva. O meio-campista explicou que as dores diminuíram com a realização de alguns exercícios específicos durante o período das férias e assegurou que se sente em condições de cumprir os treinamentos de pré-temporada.

A sua decisão de não operar teve o aval dos membros do departamento médico do Grêmio, que têm acompanhado a sua condição física de perto. “Descansei nas férias, fiz alguns trabalhos físicos que me deram confiança para chegar aqui hoje e vocês me verem correndo. De imediato, farei toda a pré-temporada, estou muito confiante, as dores diminuíram bastante. Estamos com o protocolo de treinamentos para fortalecer mais a perna para suportar”, explicou Maicon.

O meio-campista não descartou a possibilidade de ser operado, mas apontou que esse não é o cenário imaginado nesse momento. “Fui avaliado, os médicos concordaram que poderia fazer a pré-temporada. Mas nada impede que daqui a pouco possa ter que fazer a cirurgia. Mas, de imediato, minha vontade é começar os trabalhos. Estou confiante e me sentido bem”, apontou.