Maicon será avaliado nesta segunda, e Santos terá dois retornos diante do Internacional Zagueiro deixou o campo com dores musculares no empate contra o Athletico-PR ; Fernández e Madson estarão à disposição após cumprirem suspensão

O zagueiro Maicon, do Santos, deixou o campo no final da partida deste sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, com dores musculares. O jogador será reavaliado na reapresentação do elenco nesta segunda-feira para saber se terá condições de enfrentar o Internacional na quarta, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileirão.





O técnico Fabián Bustos já não poderá contar com o zagueiro Kaiky e o atacante Marcos Leonardo, que irão defender a Seleção Sub-20 em torneio internacional no Espírito Santos.

Em compensação, o Santos terá os retornos do lateral-direito Madson e do volante Rodrigo Fernández, que cumpriram suspensão automática no empate contra o Athletico-PR.

O Santos se reapresenta nesta segunda e terá dois treinos antes do confronto contra o Internacional. A tendência é a volta de Madson na vaga de Auro, de Rodrigo Fernández em lugar de Camacho e a entrada de Ricardo Goulart na vaga de Marcos Leonardo.