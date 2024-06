Maiara tem voz criticada e rebate comentário durante show: ‘Canto há 10 anos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2024 - 11:21 Para compartilhar:

Maiara, dupla de Maraisa, foi criticada por sua voz. Antes da cantora se apresentar no São João de Caruaru, em Pernambuco, na sexta-feira, 21, uma pessoa a parou para reclamar de sua cantoria.

Ao subir no palco, Maiara não deixou o comentário passar e rebateu diante da planteia. “Antes de entrar aqui, eu tava no camarim. Do nada, uma pessoa chegou pra mim e falou um monte de coisa da minha voz, botando defeito na minha voz. Eu canto há 10 anos”, começou.

Na sequência, a cantora questionou: “Minha voz é feia? Ela tem defeito? Eu tenho alguma coisa que me impeça estar cantando aqui?”. Como resposta, o público entoou em coro: “Não”.