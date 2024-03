Maiara surge magra, fãs reagem e ela rebate: ‘Vai tomar todo mundo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/03/2024 - 21:37 Para compartilhar:

A cantora Maiara, 36 anos, da dupla sertaneja com a irmã gêmea Maraisa, chamou atenção após surgir muito magra nos shows e nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 25, ela surpreendeu ao publicar fotos e vídeos em que aparece de biquíni.

No início da carreira, Maiara era sempre alvo de comentários sobre seu corpo estar acima do peso.

Aborrecida com os comentários de agora, a artista resolveu mandar um recado para os seguidores. Ela gravou um vídeo ao lado Lari Ferreira, que cuida do repertório da dupla Maiara e Maraisa, para reagir às críticas.

“Repete, Lari. Como é que é?”, falou a sertaneja no vídeo publicado nos Stories. “Se está gordo, só parece gordo. Se está magro, só parece magro. Vai tomar no c* todo mundo”, respondeu a amiga da artista, queixando-se da forma física da amiga ser objeto de comentários maldosos.

“Não fui eu que falei. Essa aqui é a Lari Ferreira. Obrigada, irmã! É o hype”, disparou Maiara.

Muitos fãs também aprovaram o novo shape da cantora e trataram de deixar seus elogios.

“Nossa está top demais!!! Quem me dera! Parabéns, Maiara”, comemorou uma seguidora. “Linda magra e na sua melhor versão, se amando e curtindo esse corpo efeito Barbie”, festejou outra. “Deusa” e “Perfeita”, escreveram outras usuárias da plataforma.

