Maiara reata namoro com Matheus Gabriel e confirma rumores

Maiara, dupla com a irmã gêmea Maraisa, confirmou os rumores de que ela e Matheus Gabriel reataram o namoro. Nesta quinta-feira, 29, a sertaneja publicou um vídeo ao lado do artista em clima de romance.

As imagens, postadas nos Stories do Instagram, Matheus mostra seu novo visual, com a cabeça raspada.

Na noite anterior, Maiara causou aguçou a curiosidade dos fãs ao mostrar que estava na cama assistindo TV ao lado de uma companhia masculina.

“Dormir em paz não tem preço”, escreveu sem revelar de quem se tratava.

Vale lembrar que o casal terminou o relacionamento em outubro do ano passado após cerca de quatro meses de namoro.

“Hoje não está sendo um dia fácil para mim. Quando se fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil para ninguém. Eu e o Matheus não somos mais um casal, mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo. Tenho muita gratidão”, declarou ela na ocasião.

A sertaneja havia chegado a dizer que não voltaria com Matheus. É que antes de se relacionar com o cantor ela viveu um romance de idas e vindas com Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba.

