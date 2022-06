Maiára Quiderolly se recusa a registrar filho sozinha: ‘Claro que não’

A influenciadora Maiára Quiderolly usou suas redes sociais para compartilhar que não vai registrar seu filho, que alega ser fruto do relacionamento com o ex-atacante do Corinthians, Jô, sozinha.

Ao responder uma pergunta de seus seguidores, ela deixou claro que ambos registrarão o bebê. O questionamento feito foi: “Vai registrar sozinha?”. E Maiára respondeu: “Claro que não! Eu não fiz sozinha”.