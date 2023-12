Maiara & Maraisa surpreendem fãs e completam álbum ‘Ao Vivo em Portugal’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2023 - 14:00 Para compartilhar:

Uma grande surpresa para os fãs de Maiara & Maraisa. Em segredo as gêmeas presentearam o público sertanejo nesta quinta-feira, 30 de novembro, com o álbum completo “Ao Vivo em Portugal”, disponibilizando três músicas inéditas e cinco regravações em todas as plataformas de áudio. A faixa foco “Amando o Inimigo” já está com o vídeo disponível do Youtube da dupla.

As canções “Esqueça-me se For Capaz” e “Quero Você do Jeito que Quiser” – originalmente em parceria com Marília Mendonça – recebem uma nova sonoridade com bastante entrega e emoção da dupla acompanhadas pela Lisboa Film Orchestra, composta somente por 20 mulheres. Maiara & Maraisa também regravaram as suas músicas “Melhor Terminar”, “Bengala e Crochê” e “Nem Tchum”. As inéditas “Culpado” e “Eu Sou Ela” são composições de Maraisa com os parceiros do ramo musical De Angelo e Diego Silveira junto com o produtor do projeto Junior Pepato.

O projeto realizado no coração de Lisboa, em fevereiro de 2023, registrou um sonho concretizado com completa dedicação de Maiara & Maraisa junto a direção da WorkShow e produção musical de Eduardo Pepato. Distribuído pela gravadora Som Livre, o primeiro DVD internacional da dupla alcança mais de 164 milhões de visualizações nas nove faixas disponíveis, somando o Spotify e YouTube.

Os demais vídeos do “Maiara & Maraisa Ao Vivo Em Portugal” serão lançados sempre às 12h no canal oficial do Youtube. “Quero Você do Jeito que Quiser” chega dia 2 de dezembro, “Melhor Terminar” estará disponível na segunda-feira, 4, “Culpado” na terça-feira, 5, “Bengala e Crochê” no dia 6, “ Nem Tchum” na quinta-feira, 7, “Eu sou ela” na sexta-feira, 8 e, para completar, “Esqueça-me Se For Capaz” no sábado, 9.

