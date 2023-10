Maiara & Maraisa realizam desejo de Marília e comemoram sucesso com DVD internacional orquestrado

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 02/10/2023 - 13:21 Compartilhe

Maior dupla feminina do Brasil e um dos principais nomes do sertanejo atualmente, com 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Maiara & Maraisa lançou no dia 28 de setembro o primeiro DVD internacional, “Ao Vivo em Portugal”. A novidade marca os 10 anos de carreira das irmãs gêmeas, celebra o sucesso e, ainda, realiza um sonho em conjunto com Marília Mendonça, com quem tinham o projeto Patroas.

Maiara classifica o DVD como “um divisor de águas”. Além do desafio de gravar em outro país, com 80% do público português, o lançamento traz uma nova sonoridade da dupla, que pela primeira vez foi acompanhada por uma orquestra, a Lisboa Film Orchestra, composta por 20 mulheres. “A gente não pegou uma música sertaneja e orquestrou. A música veio orquestrada e depois a gente colocou os elementos sertanejos. Eu tive que reaprender até a cantar”, comenta a artista.

O lançamento conta com duas canções inéditas, “Surtos” e “Saudade Do Tipo”, com vídeos já disponíveis no YouTube da dupla. Além disso, inclui a faixa “Narcisista” e regravações de sucessos como “Todo Mundo Menos Você”, “Medo Bobo”, “Se Olha no Espelho”, “Luz de Velas”, “No Dia do Seu Casamento” e “Você se Transformou”; os vídeos das faixas chegam respectivamente nos dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de outubro, sempre ao meio-dia.

À ISTOÉ Gente, durante uma coletiva de imprensa realizada em São Paulo, no dia do lançamento, as irmãs comemoram a representatividade feminina no meio. “Amo ser mulher, e amo ser mulher no sertanejo. Já tive momentos em que falei: ‘Se eu fosse homem já tinha acontecido, já teria virado mais fácil’. Mas hoje eu sei da responsabilidade que tenho. E o que era fardo, na verdade, é uma vitória, uma honra ser uma das mulheres representantes do sertanejo no Brasil e no mundo”, destaca Maiara.

A artista conta que no início da dupla, quando ainda morava em Goiânia (Goiás), viu muitos amigos fazerem sucesso no meio e se questionou sobre, quando ouviu de um homem que o “problema” era ser mulher. No entanto, essa mesma pessoa a incentivou com uma frase que hoje é mantra para a cantora: “Nada supera o talento”.

“Independente de ser mulher ou homem, nada supera o talento! Não foi fácil chegar até aqui. Não é fácil chegar em lugar nenhum. Todas as profissões têm sua dificuldade. É claro que para mulher realmente é um pouquinho mais difícil, mas acho que não só Maiara & Maraisa, como outras grandes mulheres, que eu nem preciso citar aqui, vieram e fizeram a diferença. O mercado tá super aberto”, incentiva Maiara.

Após a coletiva de imprensa, na Casa Petra, a dupla apresentou pela primeira vez, para convidados, o “Ao Vivo em Portugal”, com uma orquestra e palco semelhante ao do DVD. Em breve, as irmãs iniciam a turnê do novo projeto.

Sonho de Marília Mendonça

Projetos internacionais é o sonho de muitos artistas. No entanto, é comum temer por algo tão grandioso, como foi o caso de Maiara & Maraisa inicialmente. Contudo, a dupla foi incentivada pela melhor amiga, Marília Mendonça, que almejava levar as Patroas para uma turnê internacional.

Empenhada na ideia, Marília estava dedicada às aulas de espanhol, não é à toa que gravou “Amigos Con Derechos”, com a mexicana Dulce María. “Ela estava pegando no nosso pé para fazermos as aulas”, relembram as irmãs.

“Quando a gente gravou em Portugal, sentimos muito a presença dela, porque ela também queria gravar lá. Os nossos planos a gente sonhou junto, as três juntas. Ela não está aqui de corpo presente, mas ela está sempre na nossa essência, no nosso coração, na nossa alma e a gente vai continuar com os planos”, pontua Maiara.

Emocionada, Maraisa revela que, na semana do lançamento de “Ao Vivo em Portugal”, a dupla tentou pela primeira vez cantar em outro idioma. “Era o que ela queria muito. Eu tô tentando dar o meu máximo”, enfatiza em referência à Marília.

“Realmente a carreira internacional é um grande passo para a gente, independente se vai ser sucesso ou não, se vai chegar longe ou não. O que a gente quer mesmo é poder levar a nossa arte adiante, e com certeza levar os nossos planos adiante. Então, logo, logo pode ser que vocês escutem Maiara & Maraisa cantando em outros idiomas. O nosso grande sonho é levar o sertanejo do Brasil para o mundo”, conclui Maraisa.

