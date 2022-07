Maiara e Maraísa contam que Michel Teló as ajudou a entrar no The Voice Kids

A tarde de domingo (17) no The Voice Kids foi emocionante com Isis Testa levando para casa o troféu da sétima temporada do programa. Contudo, Maiara e Maraísa também têm motivos para comemorar.

Segundo a dupla, Michel Teló trouxe elas para o programa. “Quero agradecer do fundo do meu coração o amor que vocês deram pra gente, uma energia que renova, valeu muito a pena”, contou Maiara. “Quero lembrar que isso aqui é um sonho de Maiara e Maraisa. A Maiara enchia o saco da produção, ‘eu quero fazer o The Voice Kids’”, revelou Maraísa.

Teló, que já está no programa há várias temporadas, disse que foi um prazer receber as irmãs como juradas técnicas. “Quando a Maiara me ligou e falou que queria fazer o The Voice, eu disse: vem pra cá, vocês vão viver uma das melhores experiências da vida porque esse programa realmente é muito especial. É para brincar, se emocionar, curtir, viver juntos. Elas compreenderam totalmente, levaram muito a sério, são muito competentes, cantam demais da conta, compõem muito e agora são campeãs do The Voice Kids”, contou.

As informações são do Gshow