Maiara detalha mudanças de hábitos após emagrecer mais de 20 quilos

Maiara, dupla sertaneja de Maraisa, chegou aos 47 quilos após um processo de emagrecimento iniciado no final de 2023. A nova silhueta da cantora tem preocupado algumas pessoas, entretanto, ela garante estar saudável, e focada em manter o novo shape.

Em entrevista à ISTOÉ Gente, Maiara se descreve como disciplinada, para dar conta da agenda de shows e manter a dieta em dia. Contudo, ela precisou trocar alguns hábitos, como diminuir o consumo de bebidas alcoólicas e ter uma boa rotina de sono.

“Tem que ter uma disciplina, né? Antigamente eu era muito de virar a noite, beber cachaça, agora tenho que ter escolhas. Hoje eu termino o show e consigo dormir mais cedo, acordo mais cedo, vou para academia, faço os meus estudos, converso com pessoal do escritório… Hoje eu tenho uma outra vida”, detalha.

Maiara também defende a importância do autocuidado, destacando que além da estética, está focada em sua saúde e na qualidade de vida. “Há muito tempo a gente precisava desse momento. Diminuímos os shows, porque graças a Deus estamos ganhando mais, então a gente pôde. Depois de 10 anos de muita luta chegamos num patamar muito bom, e agora podemos colocar a nossa saúde em primeiro lugar, pensar em projeto de família e também em fazer as coisas com mais calma”, pontua.

Por fim, a cantora aconselha que todas as mulheres tirem um tempo para si, pois, segundo ela, tudo tende a melhorar: “O autocuidado é essencial. Em primeiro lugar, mulher tem que se cuidar, tem que ter o autocuidado, e aí tudo flui”.