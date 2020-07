Maiara, da dupla com Maraisa, ganha cavalo do noivo e se derrete: “É o nosso filho, amor”

Na noite do último domingo (05), a cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, ganhou de presente do noivo, o também cantor Fernando Zor, um cavalo quarto de milha. O presente foi entregue durante a live show de Fernando e Sorocaba.

“Eu não estou acreditando.(…) É o nosso filho, amor”, disse Maiara. “Melhor presente que você poderia me dar, Sorocaba. Melhor presente, amor”, continuou ela.

Em sua rede social, a artista postou uma foto com o animal e pediu ajuda para escolher o nome. “Acabei de ganhar um cavalo quarto de milha maravilhoso do meu amor, Fernando Zor, e do meu irmão, Sorocaba! Quero que vocês me ajudem a escolher o nome dele! E aí?! Qual nome devo colocar?” .

“Sambora, em homenagem ao Richie Sambora [guitarrista norte-americano]! Deixa, irmã”, sugeriu Maraisa.

Confira a publicação de Maiara no Instagram:

