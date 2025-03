Maiara compra apartamento em edifício de luxo por R$ 10 milhões; veja imagens

A sertaneja Maiara comprou um apartamento de R$ 10 milhões em Goiânia, Goiás. Considerado o maior prédio residencial do Centro-Oeste, ele conta com apenas um apartamento por andar e unidades que variam a partir de 482 m².

Segundo a revista “Quem”, o edifício está localizado em uma das áreas mais nobres de Goiânia, ao lado do Parque Vaca Brava. O imóvel ainda conta com uma fachada de vidro laminado com eficiência energética e um mezanino de 1.400m² para lazer. O valor do metro quadrado gira em torno de R$ 19 mil.

Pelas redes sociais, a loja Athenas Móveis com Design, responsável por mobiliar o apartamento da famosa, compartilhou um vídeo mostrando os detalhes do local. “Um tour pelo novo apartamento da Maiara”.

A artista celebrou a compra do apartamento nesta terça-feira, 25, na presença do noivo, Fernando Mocó, amigos, familiares e da arquiteta responsável pelo projeto, Mariela Romano.