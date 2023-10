Maiara anuncia fim de relacionamento com Matheus Gabriel: ‘Caminhos diferentes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 2:32 Para compartilhar:

Maiara usou sua conta no X/Twitter na madrugada desta quarta-feira, 18, para anunciar o fim de seu namoro com o sertanejo Matheus Gabriel. Os dois haviam assumido o relacionamento em junho.

Na rede social, a cantora compartilhou um longo desabafo e pediu que especulações acerca do fim sejam evitadas.

“Hoje não está sendo um dia fácil para mim. Quando se fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil para ninguém. Eu e o Matheus não somos mais um casal, mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo… Tenho muita gratidão!”, começou. Na sequência, ela pediu respeito para com o ex: “Ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo.”

“Não criem conspirações, enredos… Enfim, inverdades sobre o tempo do nosso relacionamento. Não houve traição, não houveram brigas, não houve nada demais! Só que nós decidimos seguir nossas vidas por caminhos diferentes”, explicou a dupla de Maraisa, afastando a possibilidade de ter traído ou ter sido traída pelo cantor.

Maiara ainda negou a possibilidade de reatar o antigo namoro “iô-iô” com Fernando Zor, com quem terminou 12 vezes. “Inventaram um monte de conspirações totalmente paranoicas e mentirosas que eu estaria voltando pra um ex, que existiria outra pessoa. Não existe possibilidade nenhuma de eu voltar para algum ex meu. Estou solteira, sozinha, sem querer voltar pra trás e nem no momento de seguir em frente”, concluiu a sertaneja.

No Instagram, ela ainda compartilhou um vídeo chorando ao som de “Oficializar”, música de Maiara e Maraisa e Gusttavo Lima, que fala sobre o rompimento de um casal.

