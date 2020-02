Maia: ‘tantos militares da ativa no primeiro escalão nunca é um bom sinal’

Sobre a indicação do novo ministro da Casa Civil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que “tantos militares da ativa no primeiro escalão nunca é um bom sinal”, mas ressalvou que “a escolha do (general Walter) Braga Netto é uma boa escolha”. Maia participou de entrevista, transmitida pelo YouTube, ao canal MyNews.

“Se não fosse um militar, vamos dizer que ele colocasse alguém, novamente, indicado pelo Olavo de Carvalho… É sempre uma comparação de uma coisa com a outra”, disse Maia. Segundo o presidente da Câmara, “Braga Netto começa no cargo com melhores condições do que o (antecessor) Onyx Lorenzoni tinha hoje”.

Segundo Maia, Braga Netto fez “um bom trabalho, um ótimo trabalho no Rio de Janeiro”. “Ele organizou bem a intervenção e deixou um legado para o governador na área de Segurança Pública”, disse Maia sobre o general que atuou como interventor federal no Estado entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019.