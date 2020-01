Maia: espero que governo envie reforma administrativa já na próxima semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 29, que espera que o governo encaminhe a reforma administrativa já na próxima semana e que acredita que o projeto tem condições de ser aprovado. “Da forma como o governo pretende encaminhar, não vejo muitos obstáculos”, disse o parlamentar, no encerramento de evento do Credit Suisse, em São Paulo.

Maia, que participa de bate-papo com o presidente do banco, José Olympio, disse, contudo, que não entende por que o governo ainda não mandou o projeto de reforma administrativa. Disse ainda que espera que o poder Judiciário participe dessa discussão, para evitar conflito jurídicos à frente.

Antes de iniciar sua participação no evento, Maia foi anunciado como o “líder das reformas no Brasil” pelo presidente do conselho de administração do Credit Suisse, Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central (BC).