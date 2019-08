Maia entra para apagar incêndio amazônico

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia será mais um bombeiro na crise aberta com o mundo em torno do desmatamento e queimadas da Amazônia. O deputado quer discutir com parlamentares europeus caminhos para um entendimento sobre o tema. “Vamos fazer uma visita, primeiro, à embaixada da Grã-Bretanha para mostrar o respeito à Floresta da Amazônia”. Maia também garantiu que não deixará que sejam aprovadas leis contrárias à preservação da floresta. Sua entrada no circuito para salvar o governo do vexame, mais uma vez, demonstra uma preocupação generalizada com os prejuízos que o País pode ter depois dos movimentos do presidente e de seu ministro Salles sobre o assunto.