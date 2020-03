Maia diz que tributar mais não é solução, mas discutir suspensão de impostos

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se posicionou contrariamente ao aumento de impostos no período da crise. “Nós vamos taxar o cidadão que vai ficar desempregado com uma nova CPMF? Eu discordo. Acho que nós temos que cobrar do governo de forma coletiva, de forma harmônica, as soluções em conjunto, com Parlamento, com poder Judiciário”, afirmou.

“Nesse momento, o que a gente deveria estar discutindo é outra coisa, era a suspensão do pagamento de impostos para o pequeno, para o micro empresário, para o médio empresário”, disse.

Para resolver a questão do emprego das pequenas e médias empresas, Maia acredita que é preciso construir uma alternativa. “Uma que está sendo discutida é um empréstimo de longo prazo, com uma carência, com o governo sendo garantidor”, disse.