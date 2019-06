Maia diz que trabalha para que reforma volte a incluir Estados e municípios

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reforçou nesta segunda-feira, 17, que está trabalhando para que o texto da reforma da Previdência volte a incluir Estados e municípios. “Nosso desafio é convencer os parlamentares e governadores”, disse Maia, dias depois de o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) para a reforma ter sido apresentado com a exclusão dos Estados e municípios.

Apesar do esforço para alterar esse ponto da proposta, Maia elogiou o relatório de Moreira. “Se essa economia (fiscal, de R$ 913,4 bilhões em 10 anos) for mantida, daremos um passo importante para que o setor privado volte a acreditar no País”, disse, durante discurso feito no Ethanol Summit, em São Paulo.

O presidente da Câmara reiterou também a expectativa de aprovação na reforma no plenário da Câmara ainda no primeiro semestre.