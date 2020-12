Maia diz não ter problema com ninguém: ‘governo é que tem fixação com meu nome’

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a dizer que a candidatura à chefia da Casa no próximo ano que será apoiada por ele terá como marca a garantia de uma “Câmara livre”. Maia afirmou não ter “problema de relação” com ninguém, ao ser questionado sobre o adversário Arthur Lira (PP-AL) – um dos líderes do Centrão e aliado do Planalto – e emendou dizendo que é o governo quem trabalha para derrotar seu candidato. Para Maia, o Planalto tem “fixação” com seu nome.

“Não tenho problema de relação com ninguém, governo é que tem fixação no meu nome, trabalha para derrotar meu candidato”, afirmou Maia em coletiva à imprensa. “Eu acho que o que vai acontecer é que o governo vai interferir, como já vem interferindo, nesse processo. Nosso candidato vai ficar de forma muito clara separado desse movimento de interferência”, disse Maia.

Para o presidente da Câmara, “todos os candidatos” que se colocarem como independentes na disputa vão ter de “tomar cuidado” para deixar claro que não há uma interferência no Executivo no Parlamento. “É simples assim, eu espero que o Planalto deixe que deputados e deputadas decidam, mas não parece que é o que vai acontecer”, disse Maia.

Veja também