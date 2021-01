Maia critica Bolsonaro e chama governo de incompetente: ‘País não está quebrado’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), criticou o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) que nesta terça-feira (5) disse que o Brasil “está quebrado” e que por isso “não consegue fazer nada”. Maia disse que o comentário de Bolsonaro foi “grave e desalentador”. As informações são do blog da jornalista Natuza Nery, colunista da GloboNews e da CBN.

“É grave e desalentador porque você olha para os próximos dois anos sem entender o projeto de país que ele [Bolsonaro] tem. Desde o fim de 2019 e durante a pandemia, a mensagem do presidente se pareceu mais com a do deputado que representa corporações do que com a do presidente que representa o estado”, disse Maia ao blog.

O presidente da Câmara se refere ao fato de que Bolsonaro não conseguiu realizar reformas que dessem fôlego ao país para os próximos anos.

“Primeiro, o Brasil não está quebrado. Segundo, um governo que não tem projeto de país não tem condição de apontar os caminhos para solucionar os nossos problemas”, disse Maia.

No fim da noite, o presidente da Câmara compartilhou em seu Twitter uma notícia de que o Brasil deixou de pagar uma parcela de um aporte de capital ao banco do Brics e que responsabilizou o Congresso pela falta de pagamento.

Na publicação, Maia chama o governo de incompetente.

Governo transferindo responsabilidade. É prática de um governo incompetente. É sempre assim. https://t.co/uFmrxEDzvw — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 6, 2021

