Maia: CPMI precisa voltar a funcionar; tema da fake news é muito sério

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que é necessário retomar os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fakes News, já que o assunto é importante e é necessário dar um basta na divulgação de informações falsas e ataques virtuais.

“Acho que a CPMI precisa voltar a funcionar. Esse tema é muito sério. Estive agora almoçando com um parlamentar que disseram que, no meio da pandemia, ele estava no exterior, nos EUA passeando. Tem que ter um basta, mas com um texto que respeite a liberdade de imprensa, mas que responsabilize aqueles que financiam o ataque às imagens das pessoas e das instituições. O Supremo está fazendo seu papel no inquérito”, afirmou Maia nesta quarta-feira, 3.

Ele defende a aprovação de um projeto de lei que responsabilize as empresas da internet no combate das fakes news.

“A investigação está fazendo pela CPMI. Chegando ao resultado, vai encaminhar ao Ministério Público”, disse.