Magreza de Thais Fersoza assusta seguidores: ‘O que está acontecendo?’

Thais Fersoza postou uma foto nesta segunda-feira (27), que deixou seus seguidores intrigados se está tudo bem com a sua saúde. No clique compartilhado no Instagram, a atriz faz uma selfie que deixa visível a perda de peso.

Preocupados, os fãs questionaram a magreza de Fersoza na publicação: “O que está acontecendo contigo? Tá tudo bem?”. “Linda, mas está muito magra”, “Porque está tão magra?”, foram algumas das manifestações dos internautas.

Mesmo com todos esses comentários, a artista ainda não falou sobre o assunto.

Veja a foto de Thais Fersoza:

