Magnus vence o Corinthians no futsal e final acaba com confusão, gás de pimenta e ameaça com arma Time de Sorocaba bateu o Timão por 3 a 0 na decisão da Liga Nacional, mas confronto ficou marcado pelo que ocorreu depois do jogo, em virtude de reclamações contra a arbitragem

O Magnus venceu o Corinthians por 3 a 0 na tarde deste domingo, em Sorocaba e se sagrou campeão da Liga Nacional de Futsal em 2020, mas o destaque negativo da decisão ficou para o que aconteceu após o cronômetro zerar, quando os corintianos foram reclamar com a arbitragem e uma confusão se instaurou em quadra, com direito a gás de pimenta e até ameaça com arma.

Tudo começou ainda na primeira metade da partida, já que o Alvinegro reclamou de uma falta que teria sido invertida. Caso tivesse sido apontada contra o Magnus, seria a sexta, o que no futsal vale um tiro livre direto. Naquela altura o placar apontava apenas 1 a 0 para a equipe da casa.

Depois, no segundo tempo da decisão, o Corinthians voltou a reclamar, dessa vez por um pênalti marcado para Magnus, que teria sido “cavado” por Rodrigo. A cobrança foi convertida e deixou a vantagem ainda maior para os campeões.

Após o cronômetro zerar, os corintianos partiram para cima da arbitragem para reclamar. Segundo a reportagem do SporTV que estava fazendo a cobertura da partida, os seguranças do clube do Parque São Jorge tentaram agredir os árbitros. Como revide, os responsáveis pela segurança da decisão usaram gás de pimenta contra os jogadores alvinegros, que relataram até mesmo uma ameaça com arma, feita por um dos guardas municipais que estavam no local.

– A gente lamenta muito os episódios do final do jogo, em que o guarda ameaçou puxar uma arma para os nossos atletas, eu testemunhei, outros testemunharam também, com gás de pimenta… Não era nada com eles, fomos reivindicar a má arbitragem que a gente teve hoje aqui, não é desculpa, mas a gente está aqui para jogar futsal, mas a gente lamenta uma Liga Nacional de Futsal acontecer o que aconteceu aqui – disse Deives, jogador do Corinthians.

No primeiro jogo da decisão, Magnus e Timão empataram em 1 a 1, com mando do time da capital. Com a vitória da equipe de Sorocaba, por 3 a 0, em casa, ela ficou com o título da Liga Nacional de Futsal deste ano.

