Magno Navarro, do ‘Tá na Área’, ganha espaço na Globo e vira novo rosto dos comerciais do Premiere Apresentador do SporTV e comediante é especialista em imitações e vai 'contracenar' com Petkovic, PVC, Alex Escobar, entre outros

Comediante de sucesso nas redes sociais e apresentador do ‘Tá na Área’, do SporTV, Magno Navarro será o novo rosto dos comerciais do canal ‘Premiere’, que já foram gravados. Nas chamadas, Navarro ‘contracena’ com nomes do jornalismo esportivo do Esporte da Globo, todos interpretados por ele mesmo.

O humorista vai brincar com nomes como Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, o apresentador Alex Escobar, e os comentaristas Paulo Vinícius Coelho, Caio Ribeiro e Petkovic, durante as novas propagandas do Premiere para a temporada 2021.

– A campanha reforça o Premiere como a melhor oferta de jogos do futebol brasileiro, mais de mil partidas de Campeonatos Estaduais, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Jogos exclusivos que podem ser visto a qualquer hora e em qualquer lugar – disse o Esporte da Globo, em comunicado.

A oportunidade mostra que o humorista vem ganhando espaço, já que ele foi contratado em outubro de 2020 para comandar, ao lado de Igor Rodrigues, o programa das tardes do SporTV, que passou a misturar informação com humor e entretenimento.

Magno Navarro é formado em jornalismo, mas ganhou relevância por seu trabalho com humor. Foi descoberto pela organização da Copa do Brasil, que gostou de uma imitação de Alex Escobar que ele fez para as redes sociais do Fluminense. Agora, ele trabalha diretamente com a competição – apresentando inclusive os sorteios dos confrontos.

E MAIS:

Veja também