Magno Navarro corta o cabelo ao vivo no 'Tá na Área': 'Estou chavoso' Apresentador também aproveitou para fazer barba, bigode e sobrancelha no programa







O apresentador Magno Navarro inovou nesta quinta-feira e cortou o cabelo ao vivo durante o programa ‘Tá na Área’, do SporTV. O humorista também aproveitou para fazer a barba, sobrancelha, bigode, e depois foi às redes sociais onde brincou com a situação.

– Como eu entrei ao vivo em rede nacional / Como eu terminei ao vivo em rede nacional – brincou Magno Navarro, que completou: – Estou chavoso.

Torcedor do Fluminense, Magno Navarro apresenta o ‘Tá Na Área’ desde o fim de 2020 e faz dupla com o jornalista Igor Rodrigues. Antes, o humorista era conhecido pelas imitações que fazia de personalidades do esporte nas redes sociais. O assunto repercutiu na web.

– Magno navarro tá simplesmente cortando o cabelo ao vivo no SporTV – escreveu um internauta.

– Agora o Magno Navarro revolucionou os programas esportivos, cortar o cabelo ao vivo é demais – brincou outro perfil.

E MAIS:

Agora o Magno Navarro recolucionou os programas esportivos, cortar o cabelo ao vivo é demaissss#TaNaArea — Adriano Assis (@Adriano93146161) July 29, 2022

Magno navarro tá simplesmente cortando o cabelo ao vivo no SporTV — Lucas melo (@Lcspassos_) July 29, 2022

