Magnata da mídia Rupert Murdoch se aposenta do comando da Fox e da News Corp

Rupert Murdoch, o magnata da mídia de 92 anos que criou a Fox News, está deixando seus cargos no conselho da Fox e da News Corp. Segundo um comunicado do grupo nesta quinta-feira, 21, Murdoch se tornará presidente emérito de ambas as empresas. Seu filho, Lachlan, será o presidente do conselho da News Corp. e continuará como CEO da Fox Corp.

Lachlan Murdoch disse que estão todos gratos por Rupert servir como presidente emérito. “Sabemos que continuará a fornecer conselhos valiosos para ambas as empresas”, disse, em comunicado.

A rede de TV Fox, criada por Murdoch, foi a primeira a desafiar com sucesso as três grandes redes americanas: ABC, CBS e NBC. Ele também é proprietário do Wall Street Journal e do New York Post.

O canal Fox News influenciou profundamente a televisão e a política dos Estados Unidos desde o seu lançamento, em 1996, tornando Murdoch um herói para alguns e um pária para outros. A rede 24 horas por dia converteu o poder e a energia das discussões políticos do rádio para a televisão. Em seis anos, ultrapassou os canais CNN e a MSNBC.

Mas tem sido um ano difícil para a Fox, que foi forçada a pagar US$ 787 milhões para resolver um processo por difamação relacionado à disseminação de notícias falsas após as eleições presidenciais de 2020. Por conta disso, a Fox demitiu sua personalidade mais popular, Tucker Carlson.

As ações da Fox Corp., embora positivas este ano, começaram a cair no início de 2022, em parte devido a ações judiciais e à ansiedade dos investidores com a perda de telespectadores para meios de comunicação menores.

Murdoch prometeu em uma carta aos funcionários que permaneceria na Fox. “Na minha nova função, posso garantir que estarei envolvido todos os dias no concurso de ideias”, escreveu. “Nossas empresas são comunidades e serei um membro ativo de nossa comunidade. Estarei acompanhando nossas transmissões com olhar crítico, lendo nossos jornais, sites e livros com muito interesse.”

Não houve nenhuma palavra imediata sobre o motivo pelo qual o anúncio de Murdoch veio agora. Ironicamente, esta é a semana em que o biógrafo de Murdoch, Michael Wolff, está publicando um livro, The End of Fox News, especulando sobre o que acontecerá com a rede quando o patriarca partir.

