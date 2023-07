Magistratura italiana reage a ataques do governo Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 8 JUL (ANSA) – A Associação Nacional de Magistrados da Itália (ANM) cobrou neste sábado (8) que o governo da premiê Giorgia Meloni respeite o trabalho do poder Judiciário, em meio às notícias de que dois membros do Executivo são alvos de inquéritos na Justiça.

O posicionamento da ANM chega dois dias após fontes do governo terem dito que “é lícito questionar se uma franja da magistratura teria escolhido desempenhar um papel ativo de oposição” e antecipar “a campanha para as eleições europeias” de 2024.

As fontes se referiam à revelação pela imprensa, na última quinta-feira (6), de um inquérito por falência fraudulenta contra a ministra do Turismo, Daniela Santanchè, que um dia antes dissera no Senado que não era investigada; e a um caso contra o subsecretário do Ministério da Justiça, Andrea Delmastro, suspeito de revelação de informação confidencial sobre o caso de um anarquista preso em regime de isolamento.

Tanto Santanchè quanto Delmastro pertencem ao partido Irmãos da Itália (FdI), liderado por Meloni.

Segundo a ANM, a acusação do governo contra parte da magistratura é “pesadíssima” e “deslegitima” o trabalho da Justiça. Além disso, a entidade cobrou o respeito pela independência dos juízes e pela separação dos poderes e disse esperar que “essas tomadas de posição não sejam realmente compartilhadas pela maioria governista”.

“Que alguns dias de reflexão possam conduzir a conclusões mais pensadas”, acrescentou a ANM neste sábado. O presidente da associação, Giuseppe Santalucia, também definiu o ataque do governo como “ainda mais insidioso porque foi feito por fontes anônimas”.

A maioria governista, no entanto, não amenizou o tom. Segundo o vice-presidente do Senado, Maurizio Gasparri, do partido conservador Força Itália (FI), o caso Delmastro “é a demonstração de que, instigados pelas togas vermelhas, amplos setores da magistratura querem contestar a autonomia do poder Executivo”.

Em junho passado, a gestão Meloni apresentou um controverso projeto de reforma do sistema judiciário que abole o crime de abuso de poder e limita a divulgação de informações obtidas por meio de grampos telefônicos, iniciativa criticada pela ANM.

(ANSA).

