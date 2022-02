Magic Johnson ganha série que expõe genialidade em quadra e importância histórica

Assim como Neymar, Michael Jordan e outros atletas que marcaram seus nomes na história do esporte mundial, Earvin “Magic” Johnson também ganhará uma série documental produzida por um serviço de streaming. A lenda do Los Angeles Lakers estreia o “They Call Me Magic”, da Apple TV+, que estreia no dia 22 de abril.

O documentário de Magic Johnson terá quatro episódios e contará a vida do astro dentro e fora da quadras de basquete. O empresário de 62 fez história na NBA como um dos maiores armadores de todos os tempos. Ele protagonizou, ao lado de Larry “Legend” Bird, uma das maiores rivalidades na história do esporte: Los Angeles Lakers x Boston Celtics. Magic tem cinco títulos da liga.

Mas a história dele não termina aí. A série também conta sobre a incrível luta de Magic Johnson e sua história com o vírus HIV. Ele descobriu ter contraído a doença antes da temporada 1991/1992, mais precisamente no dia 24 de outubro de 1991. Com isso anunciou sua aposentadoria do esporte.

Ele então se tornou um ativista da causa e, mesmo não atuando como antigamente, fez parte do Dream Team (O Time dos Sonhos) nos Jogos Olímpicos de Barcelona-1992. Magic Johnson também se tornou um empresário de sucesso, tendo assumido vários cargos nos bastidores dentro da NBA.

A série documental conversa com pessoas próximas a Magic, como familiares e outras personalidades do esporte. A produção conta a história desde a sua infância em Lansing, Michigan, até se tornar uma das personalidades mais influentes do mundo, não só por sua importância esportiva, mas principalmente pelas causas que defende.

Saiba mais