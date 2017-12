Maggi prevê escoamento de 40% de grãos por portos do Norte em 10 anos

São Paulo, 15 – O Brasil deve exportar 40% de sua produção nacional de grãos pelos portos da Região Norte em dez anos, disse nesta sexta-feira, 15, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em evento no Rio de Janeiro, segundo nota divulgada pela pasta. O ministro enfatizou que as mudanças no sistema portuário brasileiro já vêm acontecendo, dando como exemplo o fim de filas de caminhões entre Curitiba e o Porto de Paranaguá e de São Paulo até o Porto de Santos. “Não existe mais nada disso. Hoje as exportações são agendadas, o caminhão tem uma senha, chega no dia e na hora certa, descarrega e vai embora. Precisamos avançar muito, mas já caminhamos bastante”, afirmou Maggi, de acordo com o comunicado.

Em sua apresentação o ministro lembrou que o mercado asiático é o que tem maior potencial de crescimento para produtos brasileiros. No sul e sudeste do continente estão concentrados 51% da população global e 19% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, disse Maggi. A região é responsável por 28% do consumo de carne de aves do mundo, 20% da bovina, 31% do de produtos lácteos e 37% do açúcar.