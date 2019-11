Magé inicia nova campanha para vacinar rebanhos

A Secretaria de Agricultura Sustentável de Magé promove, até o fim deste mês, a campanha de vacinação contra a febre aftosa para os rebanhos bubalinos (búfalos) e bovinos do município. A vacina será disponibilizada gratuitamente para os pequenos produtores, com até 100 cabeças de gado, e é obrigatória para os animais de até 24 meses. Vale ressaltar que, por lei federal, os produtores têm a obrigação de promover a vacinação de bovinos e bubalinos duas vezes por ano, sendo maio e novembro os meses indicados.

“Estamos oferecendo aos pequenos pecuaristas do município não só a vacina, obrigatória para prevenção da febre aftosa, mas também as vacinas contra o carbúnculo (infeção causada pela bactéria Bacillus anthracis), brucelose (infecção generalizada causada por bactérias do gênero Brucella, e que pode ser transmitida ao homem) e raiva”, esclareceu o secretário de Agricultura Sustentável, Álvaro Alencar.

Agendamento por telefone

Para realizar a vacinação do rebanho, o produtor precisa fazer contato com a equipe do Centro de Ensino, Pesquisa e Treinamento em Agroecologia de Magé, pelo telefone (21) 2739-1242, de segunda a sexta-feira, de 9h a 17h. Os atendimentos são realizados em domicílio.