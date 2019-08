Magazine Luiza vê crescimento de 289% do marketplace acima das expectativas

O crescimento de 288,6% nas vendas do marketplace do Magazine Luiza no segundo trimestre de 2019 veio acima das expectativas da própria varejista, de acordo com o diretor presidente da companhia, Frederico Trajano. Em teleconferência com analistas na manhã desta terça-feira, 13, o executivo destacou que esse crescimento veio sem estimular a informalidade.

“São mais de 8.100 sellers formais que jogam dentro das regras do jogo. E a gente quer estimular os que operam na informalidade a entrar na formalidade”, disse Trajano.

As vendas no marketplace representaram 10,1% das vendas totais do Magazine Luiza e, dentro do e-commerce, essa participação foi de 24%.

Lojas físicas

Entre o segundo trimestre de 2018 e o mesmo período deste ano, a quantidade de lojas físicas aumentou em 102, para um total de 987.

E, segundo Trajano, estão previstas aberturas de lojas no Mato Grosso e em Brasília até o final do ano. A empresa está entrando também no mercado do Pará.