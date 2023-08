Magazine Luiza: prejuízo líquido é de R$ 302 mi no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 19:41 Compartilhe

O Magazine Luiza apresentou prejuízo líquido é de R$ 302 milhões no segundo trimestre de 2023, alta de 123% em relação ao resultado negativo de um ano atrás. O Ebitda, por sua vez, foi de R$ 284 milhões, queda de 38% sobre o mesmo período de 2022. O CFO da companhia diz que, neste trimestre, a evolução do marketplace “compensou” efeitos negativos ligados a tributação e permitiu que a margem bruta da empresa evoluísse, no entanto, o repasse desses efeitos ainda não foi feito em sua totalidade, o que ajuda a explicar o Ebitda em queda, afirma Roberto Belissimo.

A volta do DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS) fez com que as mercadorias vendidas passassem a ser tributadas tanto na origem quanto no destino e, assim, aumentou o imposto pago pelas empresas de e-commerce. Belissimo diz que a empresa conseguiu repassar em preço de 60% a 70% desse impacto no segundo trimestre. “Vamos continuar repassando e equilibrando o crescimento de vendas. Essa questão é uma tendência temporária, enquanto a evolução do nosso marketplace é uma tendência contínua”, afirmou ao Broadcast.

A margem bruta do trimestre foi de 28,8%, alta de 0,2 ponto porcentual (p.p.) sobre o apresentado um ano antes. Já a margem Ebitda caiu 2 p.p., para 3,3%. Em seus destaques financeiros, a companhia ressalta que o crescimento das vendas em conjunto com o aumento da margem de contribuição do marketplace contribuiu para o Ebitda ajustado, que atingiu R$ 439,8 milhões.

“A margem EBITDA ajustada passou de 5,7% para 5,1% em função, principalmente, do aumento dos impostos. No mesmo período, o resultado líquido ajustado foi negativo em R$198,8 milhões, ainda influenciado pela alta taxa de juros”, diz o release de resultados da varejista.

A receita líquida da companhia ficou praticamente estável, em R$ 8,6 bilhões, com oscilação positiva de 0,1%. As vendas totais, incluindo lojas físicas, comércio eletrônico com estoque próprio e marketplace (shopping virtual onde lojistas parceiros vendem seus produtos e a varejista cobra uma taxa sobre a venda) cresceram 5,8% e atingiram R$14,7 bilhões. Nas lojas físicas, houve crescimento de 2,7%.

A empresa chama a atenção par ao fato de que o e-commerce brasileiro teve uma queda de 15,1% segundo a Neotrust, enquanto na empresa as vendas digitais avançaram 7% e atingiram R$10,7 bilhões. No e-commerce com estoque próprio, as vendas evoluíram 2,3%. Já no marketplace, as vendas atingiram R$ 4,2 bilhões no trimestre, com crescimento de 15,1%.

Sobre essa divisão, o vice-presidente de negócios, Eduardo Galanternick, diz que o foco de crescimento tem se voltado para categorias complementares às especialidades de venda da empresa, com tíquete médio de mais de R$ 200. Em sua visão, nessa faixa, a empresa não está exposta à força de plataformas de produtos importados com isenção de imposto de importação.

“A área de vestuário é mais impactada”, diz. Ele explica que, na divisão da Netshoes, a companhia tem investido na força de marcas originais, enquanto algumas divisões de moda, lançadas recentemente pela companhia, agora ficam mais de lado na estratégia da empresa.

