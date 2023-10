Magazine Luiza lança seguro de saúde com planos acessíveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 12:51 Compartilhe

A Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira, 9, o lançamento, junto à BNP Paribas Cardif, especialista em seguros massificados, do Proteção Saúde, um seguro de saúde com cobertura de R$ 10 mil para diagnósticos de doenças graves como câncer, AVC e infarto para o titular do plano. O produto também oferece uma rede de profissionais e serviços credenciados que atendem medicina tradicional e complementar.

O seguro está disponível no plano individual, que custa R$ 22,80 por mês, e familiar (até três dependentes) por 32,40 reais mensais. Nas redes credenciadas, estão disponíveis serviços de telepsicologia e telemedicina com clínico geral sem custo adicional, além de especialidades como cardiologia, pediatria, neurologia, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, entre outros, com coparticipação.

Os planos também contam com descontos em consultas presenciais, exames laboratoriais clínicos e de imagem, e atendimentos complementares como massagem, acupuntura, peeling e Reeducação Postural Global (RPG), além de benefícios com ofertas em educação, lazer, compras e parcerias exclusivas do Magalu.

O Proteção Saúde é vendido na loja e, em breve, no site da Magalu.

Segundo as empresas, o lançamento do novo produto acontece em meio ao cenário de “dificuldade dos brasileiros para pagar um plano de saúde”, devido a alta dos preços de planos de saúde por fatores como carga tributária, aumento da inflação médica e aumento dos casos de fraude.

“Nosso propósito é o de tornar os seguros acessíveis e a ideia desse produto é dar acessibilidade à saúde online, além de benefícios em medicamentos e telepsicologia. Por isso, combinamos a nossa experiência e conhecimento em seguros, com o alcance e a confiança do Magalu para trazer uma nova opção para a população se cuidar”, diz Sheynna Hakim, CEO da Cardif Brasil.

