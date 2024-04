Magazine Luiza lança novos serviços de nuvem e anuncia parceria com a Dell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/04/2024 - 13:53 Para compartilhar:

O Magazine Luiza anunciou nesta terça-feira, 16, três serviços públicos de seu sistema de nuvem. O primeiro deles é o Object Storage, que oferece armazenamento para atender à demanda de armazenamento de dados de empresas e usuários individuais. O segundo é o Turia IAM, que permite gerenciar contas de funcionários, fornecedores ou terceiros. Ele controla o acesso a sistemas corporativos como Google Workspace, Office 365, TOTVS e SAP. Por fim, o terceiro lançamento se trata do ID Magalu, que permite que um usuário acesse diversos serviços online por meio de uma conta única, sem a necessidade de ter múltiplos cadastros.

A empresa anunciou ainda parcerias com a Dell Technologies e Bacula, empresas de de proteção de dados. “As parcerias que anunciamos em conjunto com o Object Storage da Magalu Cloud garantem continuidade de negócio para clientes de todos os perfis, e comprovam nossa intenção de entregar soluções completas para operações digitais de missão crítica”, diz Christian ‘Kiko’ Reis, diretor da Magalu Cloud.

A parceria com a Dell visa aproximar os clientes corporativos da Dell Technologies que já utilizam as soluções de proteção e armazenamento de dados (Data Domain) e queiram movimentar suas informações para o ambiente de armazenamento (Object Storage) de nuvem pública oferecido pela Magalu Cloud. Isso se dará por duas ofertas principais: longa retenção de dados e réplica de dados em ambiente virtual.

“A parceria com a Magalu Cloud tem por objetivo oferecer aos nossos clientes a possibilidade de que eles possam mover e proteger seus dados para a nuvem pública com um custo mais competitivo em relação à média do mercado, sempre assegurando desempenho, agilidade e, sobretudo, segurança”, afirma Dante Machado, diretor de Vendas Enterprise da Dell Technologies.