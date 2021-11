Magazine Luiza guia alta do Ibovespa em sessão com balanços e PEC sob holofotes

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa avançava nesta terça-feira, capitaneado pela disparada de 12% de Magazine Luiza, enquanto agentes financeiros avaliavam resultados corporativos, entre eles o do Banco do Brasil, sem tirar do radar desdobramentos relacionados à PEC dos Precatórios.

Às 11:43, o Ibovespa subia 1,68%, a 106.541,39 pontos. O volume financeiro somava 7,3 bilhões de reais.

Após o texto-base da PEC ser aprovado por uma margem pequena em primeiro turno na Câmara dos Deputados, as atenções estão voltadas para as votações dos destaques e em segundo turno da matéria na Casa, previstas para esta terça-feira.

Além de alterar a regra de pagamento dos precatórios, dívidas do governo cujo pagamento foi determinado pela Justiça, a PEC abre espaço fiscal para concessão de um benefício social temporário de 400 reais até o final de 2022, ano eleitoral em que o presidente Jair Bolsonaro deverá buscar a reeleição.

O presidente da Câmara e governistas têm adotado um tom otimista sobre a aprovação do texto, mas um desfecho continua incerto, principalmente após o PDT mudar orientação, passando a ser contra PEC nessa segunda votação.

Além disso, segue em votação no STF liminar da ministra Rosa Weber que suspendeu a execução orçamentária das emendas de relator, instrumento que ficou conhecido como “orçamento secreto”, usado nas negociações envolvendo a PEC. Três ministros da Corte, porém, já votaram acompanhando a decisão de Weber.

Apesar da alta, análise gráfica do Itaú BBA avalia que o Ibovespa continua sem mostrar força na recuperação, destacando que o índice ainda encontra primeira resistência em 106.800 pontos. Na máxima nesta sessão, chegou a 106.674,43 pontos.

“Se conseguir superá-la, abrirá espaço para mais recuperação em direção à resistência em 109.400 pontos que é um importante patamar que mantém o índice em tendência de baixa.”

Do lado da baixa, veem os analistas, o suporte em 102.850 pontos é uma zona de perigo para o Ibovespa. “Essa seria a última barreira antes de aprofundar na queda”, afirmaram em relatório enviado a clientes nesta terça-feira.

DESTAQUES

– MAGAZINE LUIZA ON disparava 11,9%, em sessão positiva para empresas de ecommerce como um todo, que figuram entre os piores desempenhos do Ibovespa em 2021. No caso de Magalu, a queda alcança 46,5%. VIA ON subia 7,5%, mas ainda acumula queda de mais de 50% no ano. Ambas as varejistas reportam resultado trimestral nesta semana.

– BANCO DO BRASIL ON avançava 2,1%, após o banco de controle estatal divulgar resultado acima das estimativas dos analistas no terceiro trimestre e estimar lucro em 2021 maior do que havia previsto antes. O BB também pretende acelerar os desembolsos de empréstimos em linhas de crédito mais arriscadas para aumentar a rentabilidade.

– BTG PACTUAL UNIT caía 1%, perdendo o fôlego mais forte dos primeiros negócios, quando chegou a subir 3,5%, tendo de pano de fundo lucro acima do esperado por analistas no terceiro trimestre, 1,794 bilhão de reais.

– PETZ ON saltava 7,2% após reportar lucro líquido de 26,6 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 56,1% ante o mesmo período de 2020, em desempenho em parte ajudado pela expansão de receitas. A empresa também divulgou projeção de abertura de 50 lojas em 2022.







– VALE ON recuava 1,2%, após a trégua na véspera, quando avançou 5,4%, na esteira da queda dos preços futuros do minério de ferro na Ásia. No mês, a queda orbita 6,5%. No ano, ronda 10%.

– PETROBRAS PN avançava 3%, ampliando a recuperação após um começo de mês mais negativo, reduzindo o declínio em novembro, até o momento, para cerca de 1%. No exterior, os preços do petróleo mostravam sinal positivo, com o Brent subindo 0,83%.

Saiba mais